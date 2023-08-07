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عربي-دولي

لردع "مضايقات" إيران... ثلاثة آلاف بحار أميركي إضافي وصلوا إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
07-08-2023 | 05:47
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وصل أكثر من ثلاثة آلاف بحار أميركي إلى الشرق الأوسط، في إطار خطة لتعزيز التواجد العسكري في المنطقة.

وأكدت واشنطن أنها تهدف إلى ردع إيران عن احتجاز السفن وناقلات النفط، حسبما أفاد الأسطول الخامس، الاثنين.
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وقال الأسطول الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقرا له، في بيان: "وصل أكثر من 3000 بحار إلى الشرق الأوسط في 6 آب كجزء من خطة وزارة الدفاع المعلنة مسبقا"، مضيفا أن "السفينة الهجومية البرمائية يو أس أس باتان وسفينة الإنزال يو أس أس كارتر هول دخلتا البحر الأحمر بعد عبورهما البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس".

ويمكن للسفينة البرمائية أن تحمل أكثر من عشرين طائرة، وفقا للبيان.

وتؤمن هذه التعزيزات "أصولا جوية وبحرية إضافية، علاوة على المزيد من مشاة البحرية والبحارة الأميركيين، مما يوفر قدرا أكبر من المرونة والقدرة البحرية للأسطول الخامس الأميركي" في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس، تيم هوكينز، لوكالة فرانس برس الاثنين إن عملية الانتشار تؤكد "التزامنا القوي والثابت بالأمن البحري الإقليمي". 

وتابع: "تضيف هذه الوحدات مرونة وقدرات تشغيلية كبيرة حيث نعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين لردع النشاط المزعزع للاستقرار وتخفيف التوترات الإقليمية الناجمة عن مضايقات إيران ومصادرة السفن التجارية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن خطة زيادة عديدها هذه الشهر الماضي.

ويقول الجيش الأميركي إن إيران احتجزت أو حاولت السيطرة على زهاء 20 سفينة في المنطقة خلال العامين الماضيين.
 
المصدر: الحرة
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