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الجيش المصري يستعد للكشف عن أسلحة جديدة

Lebanon 24
07-08-2023 | 07:15
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أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح إطلاق مصر مجموعة من المصنوعات والمشروعات البحثية العسكرية الجديدة، سيتم الكشف عنها قريبا.

وأوضح أن مصنع 200 الحربي يستعد للإعلان عنها خلال العام الجاري والتي على رأسها مشروع إنتاج العربة المدرعة (سينا 200) وغيرها من المشروعات الجديدة بإضافة إلى مشروعات بحثية تتعلق بتطوير أداء معدات بالخدمة لزيادة قدراتها القتالية، مشددا على اهتمام الوزارة بمجال البحوث نظرا لأنها أساس أي تطوير يتم تحقيقه.
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وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) يعد من أكبر مصانع الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا ويعد مصدرا رئيسيا لإنتاج مختلف المنتجات الدفاعية التي تساهم بشكل كبير فى تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة حيث قام بتصنيع الدبابة (M1A1)ودبابة النجدة هرقليز (M88A2) ويقوم بإنتاج المركبة المدرعة المصرية "سينا 200" إلى جانب تصنيع شاسيه المركبة الأورال وكباري الاقتحام السريع إضافةً إلى التجهيز للبدء في تصنيع واحدة من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم وهي منظومة الهاوتزر "K9 A1 EGY".

وأكد الوزير المصري على أن مصر تشهد تطورا ونقلة نوعية في مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة ينبغي أن يفخر به كل مصري. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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