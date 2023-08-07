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أربعة قتلى جراء انهيار مبانٍ في طهران

Lebanon 24
07-08-2023 | 06:45
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قتل أربعة أشخاص، من بينهم عنصران من الشرطة، جراء انهيار مبانٍ أثناء عملية هدم في جنوب شرق طهران، الأحد، وفق حصيلة جديدة أوردتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، الإثنين.

ومساء الأحد، تحدثت وسائل إعلام عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وإصابة 11 مدنيا بجروح.
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وكانت وكالة "إيسنا" قد أوضحت، الأحد، أن عناصر من الشرطة انتشروا في المكان "لمؤازرة عناصر بلدية طهران"، الذين كُلفوا بهدم "عدة أبنية سكنية غير مرخصة". 

ونقلت عن شرطة العاصمة قولها، إن 5 مبان انهارت فجأة خلال العملية "بسبب عدم الامتثال لإجراءات سلامة البناء".

من جانبها، نقلت تسنيم، الإثنين، عن المتحدث باسم فرق الإطفاء، جلال مالكي، قوله: "زملاؤنا ما زالوا يعملون في مكان الحادث، نظرا لاحتمال وجود شخص آخر تحت الأنقاض".

وبحسب تسنيم، يحتمل أن تعمد السلطات إلى "توقيف بعض الأفراد الضالعين في عمليات البناء غير الآمنة وغير القانونية" للمباني المنهارة.

والسبت، أكد مسؤول في بلدية طهران أن أكثر من 46 ألف مبنى غير مرخص تم هدمها خلال العامين الماضيين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "همشهري" اليومية التابعة لبلدية العاصمة.
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