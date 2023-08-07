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عربي-دولي

إيران: "الناتو" من الأسباب الرئيسية للأزمة الأوكرانية وروسيا جارة مهمة

Lebanon 24
07-08-2023 | 10:30
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أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان على مواصلة بلاده جهودها لوقف الأزمة الأوكرانية، واللجوء إلى الحل السياسي.

وشدد في مؤتمر صحافي باليابان، على أن إيران تعتبر منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واستفزازتها من الأسباب الرئيسية لاندلاع الأزمة الأوكرانية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)".
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وأضاف عبد اللهيان، أنه "لطالما أكدت إيران على موقفها الثابت والمبدئي بأن الصراع ليس هو الحل".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "روسيا جارة مهمة لإيران، ونتبع شعار "لا للشرق ولا للغرب" في مجال الاستقلال السياسي، ولقد تفاعلنا مع الغرب والشرق، وسنواصل القيام بذلك في إطار ضمان المصالح الإيرانیة".

وتابع أن "الجيران من أولويات سياسة الحكومة الإيرانية، لذا فإن روسيا هي أيضا جارتنا الشمالية".

كما جدد نفيه إمداد طهران بالمسیرات الإیرانیة في الأزمة الأوكرانية، فيما لفت إلى أنه "كان هناك تعاون دفاعي بين طهران وموسكو خلال السنوات الأخيرة".
 
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