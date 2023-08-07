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عربي-دولي

لافروف ونظيره الصيني يشيدان بالاستقرار والتطور الإيجابي في العلاقات بين البلدين

Lebanon 24
07-08-2023 | 11:30
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير لافروف، بحث هاتفيا مع نظيره الصيني، وانغ يي، الأزمة الأوكرانية، وقضايا التعاون الثنائي.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "بحث الوزيران عددا من قضايا الساعة. وتم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية "الساخنة" بما فيها الأزمة الأوكرانية".
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وأعرب الوزيران عن تقديرهما البالغ لتطور العلاقات الثنائية واستقرارها وديناميكيتها الإيجابية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

وأضافت الوزارة: "تم التأكيد على رفض سياسة المواجهة التي تنتهجها الكتلة الغربية إزاء روسيا والصين، ومحاولات كبح تنميتهما عبر العقوبات وغيرها من الأساليب غير المشروعة". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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