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عربي-دولي

بقرار من السيسي.. الإفراج عن رجل أعمال مشهور

Lebanon 24
07-08-2023 | 11:09
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أعلن عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، المحامي طارق العوضي، عن إصدار قرارات رئاسية بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية.

وشمل العفو الرئاسي إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا، من بينهم رجل الأعمال والخبير الاقتصادي ومالك مكتبات "ألف" عمر الشنيطي، والمحامي يوسف منصور، وأحمد حسنين، عضو حركة شباب "6 نيسان".
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وفي السياق، صرح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا.

 
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على الباحث الاقتصادي ، عمر الشنيطي، في حزيران 2019، ضمن حملة أمنية استهدفت آنذاك عددا من السياسيين، من بينهم المحامي زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، والمعروفة بقضية "تحالف الأمل".
المصدر: روسيا اليوم
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