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عربي-دولي

لمدة 12 عاماً.. حبس زوجته وعذبها بأبشع الطرق وهكذا كشف أمره

Lebanon 24
07-08-2023 | 11:22
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أعلنت الشرطة الفرنسية عن اعتقال مواطن ألماني يقطن في شمال شرق فرنسا، حيث يشتبه بأنه قام بحبس زوجته وتعذيبها لمدة 12 عاما.
 

ونقلت قناة "BFM TV" عن مصادر في الشرطة، أن طواقمها زارت منزلا في بلدية فورباخ بإقليم موزيل، بعد أن تمكنت امرأة تبلغ من العمر 53 عاما من الوصول إلى الهاتف واتصلت بخدمات الطوارئ في مدينة فيسبادن الألمانية.
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وأثناء تفتيش المنزل، عثرت الشرطة الفرنسية على امرأة في إحدى الغرف المقفلة، حيث لم تكن ترتدي ملابس، كما كانت حليقة الرأس وهزيلة، تظهر على ذراعيها وساقيها علامات كسور، ليتم نقلها إلى غرفة الطوارئ بسرعة. وبحسب شهادتها، فقد تعرضت للسجن والتعذيب على يد زوجها منذ عام 2011.



هذا وذكرت القناة أن جميع نوافذ منزل الزوجين الألمانيين كانت موصدة بالقضبان الحديدية، ليتم اعتقال الزوج بتهمة السجن والتعذيب، كما أسند التحقيق في القضية إلى الشرطة الجنائية لمدينة ميتز، المركز الإداري للإقليم.
المصدر: روسيا اليوم

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