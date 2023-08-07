إيران: العلاقات مع السعودية تسير نحو الأمام

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أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم، الى أن العلاقات الإيرانية السعودية "تسير نحو الأمام"، مؤكداً أن "السعودية تعمل على فتح سفارتها في طهران في وقت مناسب".وفي مؤتمر صحفي، تناول كنعاني قضية الحقل النفطي الحدودي مع الكويت، مؤكدا أحقية إيران في الاستثمار فيه. وقال: "أوضحنا بشكل كاف أننا ننظر إلى قضية حقل آرش النفطي، على أنها قضية حقوقية وفنية".وتابع: "يعود للشعب الإيراني الحق في هذا الحقل، ونحن مستعدون للحوار مع الجانب الكويتي بشأنه، ونتطلع إلى هذا الموضوع في الإطار الفني والتعاون مع جيراننا بعيدا عن وسائل الإعلام".