Advertisement

عربي-دولي

إيران: العلاقات مع السعودية تسير نحو الأمام

Lebanon 24
07-08-2023 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1095340-638270301988414731.png
Doc-P-1095340-638270301988414731.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم، الى أن العلاقات الإيرانية السعودية "تسير نحو الأمام"، مؤكداً أن "السعودية تعمل على فتح سفارتها في طهران في وقت مناسب".


وفي مؤتمر صحفي، تناول كنعاني قضية الحقل النفطي الحدودي مع الكويت، مؤكدا أحقية إيران في الاستثمار فيه. وقال: "أوضحنا بشكل كاف أننا ننظر إلى قضية حقل آرش النفطي، على أنها قضية حقوقية وفنية".
Advertisement


وتابع: "يعود للشعب الإيراني الحق في هذا الحقل، ونحن مستعدون للحوار مع الجانب الكويتي بشأنه، ونتطلع إلى هذا الموضوع في الإطار الفني والتعاون مع جيراننا بعيدا عن وسائل الإعلام".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2023-08-07
15:53 | 2023-08-07
15:07 | 2023-08-07
14:32 | 2023-08-07
14:00 | 2023-08-07
13:57 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24