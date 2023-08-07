بعد حصولها على 700 مليون دولار.. شركة شحن أميركية تعلن إفلاسها!

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تراجع سهم شركة الشحن الأميركية "YELLOW"، بأكثر من 40% في بداية تعاملات اليوم بعد إعلان الشركة عن تقدمها بطلب الحماية من الإفلاس تحت البند الحادي عشر، وذلك بعد 100 عام من إطلاق أعمالها.يأتي ذلك بعد ثلاث سنوات فقط من حصولها على مبلغ 700 مليون دولار من قروض المساعدة، خلال الجائحة، من الحكومة الفيدرالية التي وصلت إلى 2.2 تريليون دولار.وقدرت الشركة عدد دائنيها بأكثر من 100 ألف دائن، بقيمة إجمالية تتخطى مليار دولار.