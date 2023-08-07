النيجر.. قمة "استثنائية" في أبوجا الخميس المقبل

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الاثنين، إن التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا، الخميس المقبل، لمناقشة انقلاب النيجر، غداة انتهاء المهلة المحددة للانقلابيين في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.

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وقال إيموس لونجو، المتحدث باسم "إيكواس" إن "القمة الاستثنائية" ستعقد في العاصمة أبوجا، وذلك في بيان مقتضب، مشيراً إلى أنها ستدور حول "الوضع السياسي في جمهورية النيجر".





وكانت إيكواس أمهلت الانقلابيين أسبوعا، انتهى الأحد، لإعادة بازوم إلى منصبه، وفكّ الاحتجاز المفروض عليه منذ انقلاب 26 تموز.