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إنفجار يهزّ صوامع الحبوب في تركيا.. فيديو يرصد لحظة وقوعه

Lebanon 24
07-08-2023 | 12:26
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أشار حاكم محافظة كوجالي التركية، سيدار يافوز، إلى إصابة 12 شخصاً، اليوم، جراء انفجار هزّ صوامع الحبوب بالقرب من ميناء ديرينس غربي تركيا، مما دفع السلطات لإجراء تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
 
وأضاف أن الانفجار وقع في حوالى الساعة 02:40 تقريبا مساء اليوم (11:40 بتوقيت غرينتش) بالقرب من صوامع تابعة لمجلس الحبوب التركي، لافتاً الى أن "التقييمات الأولية تشير إلى حدوث انفجار بسبب ضغط غبار القمح خلال نقله من سفينة إلى الصوامع".


وأوضح: "جرى إبلاغنا بأن من الممكن من الناحية التقنية حدوث انفجار بسبب ضغط غبار القمح لكننا نحقق في كل سبب ممكن".
 
 
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وبينما تقوم السلطات بالتحقيق في الحادث، تم إغلاق الميناء والمناطق المحيطة به فوراً وتحويل حركة المرور. وتعمل فرق الإنقاذ على إخلاء المناطق المحيطة من السكان وتقديم الدعم لأي شخص متضرر.


وأكدت وزارة النقل عدم تضرر أي سفن بسبب الانفجار.
ووفقاً لبعض التقارير الأولية، فإن الانفجار قد يكون ناجماً عن تسرب مواد كيميائية أو وقود في المنطقة.
هذا وتم إرسال فرق متخصصة في المواد الكيميائية لتقييم الوضع والتأكد من سلامة الموقع.
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