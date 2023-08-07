السودان.. إخلاء منازل في أم درمان إثر احتدام الاشتباكات

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إشتدّ القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم، في منطقة أبو روف السكنية بمدينة أم درمان، ضاحية غرب الخرطوم الكبرى، ما أجبر العديد على مغادرة منازلهم.وفي السياق، أفادت لجان مقاومة أبو روف بأن المنطقة شهدت "إخلاء عاماً لكل المنازل بأمر من القوات المسلحة من ناحية والدعم السريع من ناحية أخرى وإعلانها منطقة عمليات".كما دعت لجان المقاومة "جميع سكان الأحياء المجاورة إلى مساندة أهالي أبو روف".