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نتنياهو: سنفعل كل ما في وسعنا للدفاع عن أنفسنا

Lebanon 24
07-08-2023 | 13:25
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رأى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أن "هناك تغيير هائل يحدث في العالم، ولابد أن تكون له تأثيرات أساسية على مجتمعنا، وعلى اقتصاداتنا، وعلى علاقاتنا الخارجية، وعلى أمننا".


وخلال لقاء مع وفد ديمقراطي من الكونغرس الأميركي، نظمته "أيباك" (لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية)، بقيادة زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز ورئيس "أيباك"، مايكل توتشينقال، قال نتنياهو: "المستقبل ملك لأولئك الذين يبدعون، ولكن المستقبل ينتمي أيضا إلى المجتمعات الحرة التي تتعاون مع بعضها البعض لضمان حصول شعبنا ومواطنينا على فوائد الذكاء الاصطناعي وليس لعناته، لدينا الكثير من الاثنين".
وتابع: "أعتقد في هذا الصدد، أن إسرائيل ليس لديها حليف أفضل من الولايات المتحدة، وليس للولايات المتحدة حليف أفضل من إسرائيل.. نحن مجتمع الابتكار".
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هذا واعتبر نتنياهو أن "الشيء الأكثر أهمية هو إعداد تهديد عسكري لإيران، والشيء الآخر هو استخدامه"، مضيفا: "لا نريد عالما يمكن لإيران أن تهدد فيه نيويورك أو واشنطن أو لوس أنجلوس أو أي شيء بينهما بأسلحة نووية. بالتأكيد ليس عالما يمكنهم فيه القضاء على إسرائيل، التي يسمونها دولة قنبلة واحدة.. إنه بيان بغيض، لكنه يخبرك بمكان وجودهم.. سنفعل كل ما في وسعنا للدفاع عن أنفسنا".
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