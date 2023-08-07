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عربي-دولي

إستعداد قتالي عالٍ.. أسطول عربي يستعد لمهمة طارئة

Lebanon 24
07-08-2023 | 13:57
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في إطار تطبيق خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المصرية المسلحة، شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، أسامة عسكر، تنفيذ مشروع للأسطول الشمالي.
 
وتضمنت المراحل عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، حيث ظهر خلال مراحل المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.
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ونقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لكافة العناصر المشاركة بالمشروع، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهر به رجال القوات البحرية، بما ينم عن استعداد قتالي عال وتدريب مرموق، أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع.

كما ناقش الفريق عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ كافة المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على التعامل الأمثل طبقا للموقف أثناء إدارة العمليات، فضلا عن أنه طالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.

وحضر تنفيذ المشروع، الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، وعدد من قادة القوات المسلحة.
المصدر: روسيا اليوم
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