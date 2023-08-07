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عربي-دولي

في أول مقابلة له خلال حملته.. هكذا ردّ ديسانتيس على ترامب

Lebanon 24
07-08-2023 | 14:32
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رفض حاكم فلوريدا رون ديسانتيس مزاعم تزوير الانتخابات الأخيرة التي يكررها الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، وذلك خلال أول مقابلة تلفزيونية له خلال حملته للرئاسة الاميركية، منبّها الجمهوريين إلى ضرورة التخلي عن الرئيس السابق أو المخاطرة بخسارة معركة 2024.
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وقال ديسانتيس، الذي يأتي في المركز الثاني بعيدا عن ترامب في متوسط استطلاعات الرأي التمهيدية للجمهوريين، إن الانتخابات الأخيرة لم تكن مثالية ولكنه رفض الادعاءات بوجود تلاعب من قبل الديمقراطيين.


ورأى ديسانتيس، في مقابلة مع "إن بي سي" أن ترامب "بالطبع خسر. بالطبع، جو بايدن هو الرئيس".

ووفقاً لديسانتيس، فإن مشاكل ترامب القانونية والتركيز الشديد على المحاكمات المتعددة للرئيس السابق من شأنه أن يعني هزيمة للجمهوريين.

واشار الى انه "في حال كانت الانتخابات بمثابة استفتاء على سياسات جو بايدن والإخفاقات التي رأيناها، ونحن نقدم رؤية إيجابية للمستقبل، فسنفوز بالرئاسة وستتاح لنا فرصة لتغيير الوضع في البلاد".

وتابع: "لكن إن لم تتعلق الانتخابات بـ20 كانون الثاني 2025، بل بـ6 كانون الثاني 2021، أو بأي وثيقة تم تركها في المرحاض في مارالاغو، وإن كانت استفتاء على ذلك، فإننا سنخسر".
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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