"دواء سعال ملوث" في دولة عربية... "الصحة العالمية" تحذّر!

حذّرت منظمة الصحة العالمية من وجود دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق، من تصنيع إحدى الشركات الهندية.



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن دفعة دواء الشرب الذي يباع باسم "كولد أوت" وُجد في موقع بالعراق وأُرسلت لتحليلها في المختبر.

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وأردفت المنظمة في تحذيرها من المنتجات الطبية أن الدفعة من تصنيع "فورتس لابوريتريز إنديا"، لصالح "دابي لايف فارما"، وأنها يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح.



وأضافت أن "الدفعة بها 0.25 بالمئة من الجلايكول ثنائي الإيثيلين و2.1 بالمئة من الإيثيلين جلايكول، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10 بالمئة لكلا المركبين".



هذا ولفتت منظمة الصحة إلى أن الشركة المصنعة وشركة التسويق لم تقدما ضمانات لها بخصوص سلامة المنتج وجودته.