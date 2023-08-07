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عربي-دولي

في هذا التاريخ.. روسيا تطلق أول مهمة إلى القمر منذ 1976

Lebanon 24
07-08-2023 | 16:00
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أعلنت روسيا، الإثنين، أنها تعتزم إطلاق مهمة إلى القمر يوم الجمعة المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ حوالى 50 عاماً.

وقالت وكالة الفضاء الروسية قبل الرحلة الروسية الأولى إلى القمر منذ 1976 إنه "تم تجميع صاروخ من طراز سويوز لإطلاق مركبة Luna-25 (مركبة هبوط)"، مشيرة إلى أنّ "صاروخ إطلاق سويوز تم تجميعه في منصة إطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى، لإطلاق لونا-25 التي ستهبط قرب القطب الجنوبي للقمر في منطقة وعرة".
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ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة ما بين 4 أيام ونصف و5 أيام ونصف.
 
 

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