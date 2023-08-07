في هذا التاريخ.. روسيا تطلق أول مهمة إلى القمر منذ 1976

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وقالت وكالة الفضاء الروسية قبل الرحلة الروسية الأولى إلى القمر منذ 1976 إنه "تم تجميع صاروخ من طراز سويوز لإطلاق مركبة Luna-25 (مركبة هبوط)"، مشيرة إلى أنّ "صاروخ إطلاق سويوز تم تجميعه في منصة إطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى، لإطلاق لونا-25 التي ستهبط قرب القطب الجنوبي للقمر في منطقة وعرة".ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة ما بين 4 أيام ونصف و5 أيام ونصف.