مقتل عشرين شخصاً في بوركينا فاسو

شنّ جهاديون مفترضون هجوماً قرب مدينة بيتو في المنطقة الشرقية الوسطى المتاخمة لتوغو أدى إلى مقتل عشرين شخصاً الأحد في بوركينا فاسو.

وأكد مصدر امني أن "الهجوم اسفر عن عشرين قتيلا معظمهم تجار"، وتحدث تاجر عن "مقتل 25 شخصا"، فيما تحدّث آخر عن عشرات الجرحى.

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