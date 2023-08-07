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تساؤلات حول توقيت اعتصام أصحاب المخابز في تونس

Lebanon 24
07-08-2023 | 19:30
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أثار اعتصام أصحاب المخابز أمام مقر وزارة التجارة في تونس تساؤلات حول توقيته، خاصة أنه يأتي بعد حملة أطلقها الرئيس قيس سعيد لتفكيك اللوبيات التي تعرقل الخدمات الأساسية التي تقدم إلى المواطنين، وعلى رأسها سلاسة توزيع الخبز وبالأسعار المحددة من الدولة.
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وجاء التحرّك الاحتجاجي لأصحاب المخابز بعد قرار وزارة التجارة وقف تزويد المخابز غير المصنفة بمادة الدقيق المدعم ليبدو وكأنه احتجاج سياسي على قرار الرئيس سعيد أكثر منه التماسا من الوزارة أن تراجع قرار حجب الدقيق.
وتوجّه هذه المخابز لفئات اجتماعية قادرة على شراء الخبز بأسعار غير مدعمة، وهو ما يفسر منعها من الحصول على حصة من الدقيق المدعم كما كان يحصل في السابق دون موجب.
وترى أوساط سياسية في تونس أن التحرك يستهدف مضايقة السلطة سياسياً في وقت أزمة الخبز، بمطالب تبدو نقابية لكنها تشير إلى استفادة قطاع معين وكأنها تمارس نقابية أعراف من الباطن ضد القرار الحكومي، لكنه يحاول تأسيس كارتيل ضاغط ينتقي ما يفيده من الترتيبين.
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