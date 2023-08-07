ميلر: إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكناً

اعتبر متحدّث باسم الخارجية الأميركية في واشنطن ماثيو ميلر أن "إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكناً".

وأضاف: "نعتقد أن على المجلس العسكري أن ينسحب ويسمح للرئيس محمد بازوم باستعادة منصبه".

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