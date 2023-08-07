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عربي-دولي
ميلر: إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكناً
Lebanon 24
07-08-2023
|
20:00
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اعتبر متحدّث باسم الخارجية الأميركية في واشنطن ماثيو ميلر أن "إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكناً".
وأضاف: "نعتقد أن على المجلس العسكري أن ينسحب ويسمح للرئيس محمد بازوم باستعادة منصبه".
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