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عربي-دولي

ميلر: إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكناً

Lebanon 24
07-08-2023 | 20:00
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اعتبر متحدّث باسم الخارجية الأميركية في واشنطن ماثيو ميلر أن "إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكناً".
وأضاف: "نعتقد أن على المجلس العسكري أن ينسحب ويسمح للرئيس محمد بازوم باستعادة منصبه".
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