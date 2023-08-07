مقتل 5 أشخاص جرّاء معارك عنيفة في الخرطوم

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لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح في معارك عنيفة اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم.وذكرت غرفة طوارئ أحياء أم درمان القديمة أن قوات الدعم السريع قصفت بشكل عشوائي أحياء مدينة أم درمان القديمة مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص في حي الشرفية.وأكدت غرفة الطوارئ أن القصف العشوائي للدعم السريع جاء على خلفية تقدم قوات الجيش من عدة محاور في أم درمان القديمة، موضحة أن القصف أسفر عن مقتل سيدة وأربعة أطفال.وذكر شهود أن الجيش بدأ يتقدم نحو الأحياء القديمة بمدينة أم درمان تحت غطاء من القصف المدفعي والجوي فيما ردت قوات الدعم السريع بقصف مضاد تسبب في حدوث أضرار بالغة في عدد من المنازل.