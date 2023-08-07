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مجلس النيجر العسكري يعيّن رئيسا للوزراء.. من هو علي الأمين زين؟

Lebanon 24
07-08-2023 | 22:00
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في آخر تطورات الانقلاب في النيجر، أعلن المجلس العسكري في النيجر، في بيان تُلي عبر التلفزيون الوطني مساء أمس الإثنين، تعيين علي الأمين زين رئيسا للوزراء، في وقت يسعى المجتمع الدولي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
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وقال العقيد أحمدو عبد الرحمن: "عُيّن علي الأمين زين رئيسا للوزراء".

وأضاف عبد الرحمن أن "اللفتنانت كولونيل حبيب عثمان عُيّن أيضا قائدا للحرس الرئاسي".

من هو علي الأمين زين؟
بمجرّد وصوله إلى السلطة، كان رئيس الوزراء الأسبق مامادو تانجا قد عيّن زين وزيرا للمال عام 2002 لمعالجة وضع اقتصادي ومالي فوضوي.

شغل زين منصب وزير المال إلى أن أُطيح تانجا في انقلاب عام 2010 نفّذه القائد العسكري سالو دجيبو، قبل تنظيم انتخابات رئاسيّة فاز بها محمدو إيسوفو، سلف محمد بازوم الذي أطيح من السلطة في 26 تموز المنصرم.

زين خبير اقتصادي شغل أيضا منصب ممثّل مصرف التنمية الإفريقي في تشاد وساحل العاج والغابون.

وُلِد عام 1965 في زيندر (جنوب)، ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في البلاد، والتحق بوزارة الاقتصاد والمال عام 1991 بعد دراسته في المدرسة الوطنية للإدارة في نيامي.

هو أيضا خريج مركز الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية في مرسيليا وجامعة باريس الأولى.

وتأتي هذه التعيينات غداة انتهاء مهلة حدّدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للعسكريين الانقلابيين من أجل إعادة بازوم إلى منصبه، ولم تستبعد المجموعة استخدام القوة إذا لم يُنفّذ مطلبها.

وينقسم شركاء النيجر، الغربيون منهم والأفارقة، حيال مسألة تنفيذ تدخل عسكري لإعادة السلطة إلى المدنيين، في وقت تجتمع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مجددا يوم الخميس المقبل في أبوجا بنيجيريا. (سكاي نيوز)

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