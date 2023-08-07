صواريخ "سكالب" الفرنسية في جعبة أوكرانيا.. هذه ميزاتها

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أعلنت كييف رسميا، تسلمها صواريخ فرنسية بعيدة المدى "جو - أرض" من طراز. "SCALP"وستزوّد فرنسا أوكرانيا بـ50 صاروخا بعيد المدى من طراز "سكالب"، ومن المقرر أن يتم تعديل هذه الصواريخ لتستخدم في الطائرات السوفييتية ضمن المنظومة الجوية الأوكرانية خلال الأيام القادمة.ويرى محللون أن تسليم فرنسا صواريخ سكالب بعيدة المدى إلى أوكرانيا خاصة في هذا التوقيت له دلالات ترتبط بما حدث في النيجر، لا سيما أن التسليم بعد نحو شهر من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة الناتو الأخيرة، عزم بلاده تزويد كييف بأسلحة طويلة المدى.وعن تأثير هذه الصواريخ، يقول المتخصص بالشؤون العسكرية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، ألكساندروفيتش فوروجتسوف، إن "سكالب" ستدعم القوات الأوكرانية ميدانيا في ظل الضغط الحالي من كييف بسلاح المسيرات واستهداف العمق الروسي والمدن الحدودية.ويسرد فوروجتسوف، في تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية"، عدة نقاط حول استفادة كييف من هذه المنظومة الصاروخية الفرنسية قائلا ان القوات الأوكرانية تستطيع بواسطتها تعطل اللوجيستيات والقيادة والسيطرة الروسية."سكالب" عاجزة أمام القدرات الروسيةبرأي الباحث في العلاقات الدولية‏ لدى ‏معهد البحوث والدراسات العربية، يسري عبيد، فإن "سكالب" الفرنسية تعد صواريخ نظائر لـ"ستورم شادو" التي أرسلتها بريطانيا لأوكرانيا في وقت سابق، ولا يتوقع أن تؤثر هذه المنظومات من الصواريخ بعيدة المدى على تغيير مجريات الحرب لصالح أوكرانيا بشكل كبير.وأضاف عبيد في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذه الصواريخ سواءً كروز ستورم شادو البريطانية أو سكالب الفرنسية لن تحسن موقف هجوم أوكرانيا المضاد الذي حظي باعتراف غربي صريح بأنه "بطيء وفاشل" في مجمل مرحلتيه الأولى والثانية، فلم تحقق كييف تقدما كبيرا رغم كم الإمدادات الغربية من الأسلحة والذخائر المختلفة والنوعية.إمكانيات صاروخ "سكالب"- صواريخ (جو- أرض) بعيدة المدى يصل مداها إلى 250 كيلومتر.- من فئة كروز يتم إطلاقها من الجو.- تعد أطول مدى من أي سلاح قدم لكييف من قبل الدول الغربية حتى الآن.- تتيح للقوات الأوكرانية الوصول إلى مناطق في شرق البلاد يسيطر عليها الروس حاليا.- تحمل رأسا حربية بدلا من قنبلة عنقودية.- قادرة على التعامل مع الرادارات المتطورة والتحليق على ارتفاعات مختلفة.(سكاي نيوز)