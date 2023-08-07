سوابق قاتلة وتحرّك حكومي.. أزمة دواء السعال "الملوث" في العراق تتفاعل

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قضية بيع دواء أطفال هندي يحتوي جرعات سامة لا تزال تتفاعل في العراق، فبعد بيان وزارة الصحة حول سحب الدواء من الصيدليات، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت الماضي، من جانبها سحب المنتج.وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، من وجود دفعة ملوثة من دواء لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق، من تصنيع إحدى الشركات الهندية.التحذير تأخر لبعض الوقت لحين التثبت، حيث وفق تصريح سابق من المتحدثة باسم الصحة العالمية سارة شيبارد، فإنه من أجل إصدار تنبيه يجب أن تقتنع منظمة الصحة العالمية والدولة العضو فيها (العراق) بأن المنتج كان بالفعل معروضا للبيع في مكان محدد.تفاصيل التحذيركشفت المنظمة أن دفعة دواء الشراب الذي يباع باسم "كولد آوت"، وُجد في موقع بالعراق وأُرسلت لتحليلها في المختبر.وأضافت المنظمة في تحذيرها أن الدفعة من تصنيع (فورتس لابوريتريز إنديا) وأنه يوجد بها ملوثا غلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين غلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح بها.الدفعة بها 0.25 في المئة من الغلايكول ثنائي الإيثيلين و2.1 بالمئة من الإيثيلين غلايكول.وفق منظمة الصحة فإن الشركة المصنعة وشركة التسويق لم تقدما ضمانات لها بخصوص سلامة المنتج وجودته.سوابق قاتلة وتحرك عراقيما يزيد المخاوف هو أن أدوية لمكافحة السعال مصنعة في الهند ارتبطت بوفاة ما لا يقل عن 89 طفلا في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي.وزارة الصحة العراقية كانت قد أكدت في بيان سابق، أن "لجنة مكافحة الأدوية المهربة والمزورة في منظمة الصحة العالمية أبلغت الوزارة حول عقار "كولد آوت" الهندي المتداول في الأسواق في 10 تموز الماضي بعد نشر وكالة "بلومبيرغ" تحقيقا صحفيا استقصائيا عنه".وأوضحت الوزارة أنها "أجرت تدقيقا في سجلاتها ووجدت أن المادة والخط الانتاجي غير مسجل، وأكدت التعميمات لكافة الجهات ذات العلاقة بعدم تداول المادة".(سكاي نيوز)