دعوة آلاف الأشخاص لمغادرة منازلهم بمدينة ألمانية.. السبب غير متوقع

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بعد اكتشاف قنبلة أميركية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، دعي نحو 13 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم موقتا في دوسلدورف غربي ألمانيا، وفق ما قال رجال الإطفاء في المدينة أمس الإثنين.وتزن القنبلة طنا وقد عثر عليها في أثناء القيام بأعمال في دوسلدورف وفقا لبيان لرجال الإطفاء.ولا تزال هناك في المدن الألمانية قنابل غير منفجرة تُكتشف بانتظام في مواقع بناء، بعد 78 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.ففي عام 2017، استدعى اكتشاف قنبلة تزن 1.4 طنا في فرانكفورت إجلاء 65 ألف شخص.وفي كانون الأول 2021، انفجرت قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في موقع قرب محطة القطار في ميونيخ، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وتعطيل حركة السكك الحديد.(سكاي نيوز)