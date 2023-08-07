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تأجيل محاكمته بقضية الوثائق السرية.. ترامب يتهم المدعي الفيدرالي بمحاولة سلبه حقوقه!

Lebanon 24
07-08-2023 | 23:43
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أعلنت محكمة أميركية تأجيل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، في قضية الوثائق السرية إلى شهر أيار من عام 2024 المقبل.

وهذا ما اعتبره البعض حلا وسطا بين طلب من المدعين لتعيين المحاكمة في شهر كانون الأول من عام 2023 الجاري ومحاولة محامي الدفاع لترامب تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر العام المقبل.
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ترامب يتهم جاك سميث بمحاولة سلبه حقوقه
ترامب بدوره اتهم المدعي الفيدرالي جاك سميث بمحاولة سلبه حقوقه في حرية التعبير.

وقال ترامب إن العديد من المدعين الفيدراليين التابعين لجاك سميث يسربون بشكل غير قانوني، كل الإفادات لوسائل الإعلام التي وصفها بالمزيفة.

وقبل يومين ألح الرئيس الأميركي السابق على "تنحية" القاضية التي ستشرف على محاكمته المقبلة في واشنطن بتهم تآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2020، والتحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أحظى بمحاكمة عادلة مع القاضية المكلفة بهذه القضية السخيفة المتعلقة بحرية التعبير والانتخابات النزيهة".

وأردف متحدثا عن القاضية تانيا شوتكان "الكل يعرف ذلك، وهي أيضا تعلم. سنطلب على الفور تنحية هذه القاضية، على أسس قوية للغاية، وبالمثل (نطلب) تغيير مكان المحاكمة" إلى خارج واشنطن.

ومثل الرئيس السابق أمام محكمة فيدرالية في واشنطن في 3 آب الجاري، ودفع ببراءته في التهم الأربع الموجهة إليه.(العربية)


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