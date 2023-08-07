مستوحاة من حرب أوكرانيا.. بيلاروسيا تجري تدريبات عسكرية قرب حدود بولندا وليتوانيا

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وعززت كل من بولندا وليتوانيا الأمن على الحدود منذ وصول الآلاف من مقاتلي "فاغنر" إلى بيلاروسيا حليفة روسيا وفق اتفاق أنهى تمردهم المسلح نهاية حزيران، وجنبهم وزعيمهم، يفغيني بريغوجين، اتهامات جنائية.



وتجرى المناورات العسكرية في منطقة "غرودنو"، قرب "سوالكي" ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي تمتد لمسافة 96 كيلومترا على طول الحدود بين بولندا وليتوانيا. بدأت بيلاروسيا تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود البولندية والليتوانية، وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن التدريبات تستند إلى تجارب من العملية العسكرية الخاصة، وتشمل استخدام طائرات بدون طيار والتفاعل بين وحدات الدبابات والبنادق الآلية مع وحدات الفروع العسكرية.وعززت كل من بولندا وليتوانيا الأمن على الحدود منذ وصول الآلاف من مقاتلي "فاغنر" إلى بيلاروسيا حليفة روسيا وفق اتفاق أنهى تمردهم المسلح نهاية حزيران، وجنبهم وزعيمهم، يفغيني بريغوجين، اتهامات جنائية.وتجرى المناورات العسكرية في منطقة "غرودنو"، قرب "سوالكي" ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي تمتد لمسافة 96 كيلومترا على طول الحدود بين بولندا وليتوانيا.

وتربط المنطقة التي تجرى فيها المناورات دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، ببقية حلف شمال الأطلسي، وتفصل بيلاروسيا عن كالينينغراد، وهي منطقة عسكرية روسية شديدة التسليح تقع على بحر البلطيق، وليس لها اتصال بري بروسيا.



وكثيرا ما اعتبر المحللون العسكريون في الغرب "سوالكي" بؤرة ملتهبة في أي مواجهة بين روسيا والناتو، وعبروا عن قلقهم من أن تحاول روسيا الاستيلاء على المنطقة وعزل دول البلطيق الثلاث عن بولندا والدول الأعضاء في "الناتو".



وبدأت التدريبات العسكرية مع ورود أنباء عن وصول المزيد من مقاتلي "فاغنر" إلى بيلاروسيا.



وحسبما ذكرت "بيلاروسكي هاجون"، وهي مجموعة نشطاء تتبع تحركات القوات في بيلاروسيا، تصل قوات "فاغنر" في مجموعات صغيرة بشكل يومي.



وجاء في مدونة "غراي زون" المرتبطة بفاغنر على "تليغرام" الاثنين أن نحو 7000 من مقاتلي المجموعة يتواجدون في معسكر قريب من بلدة أسيبوفيتشي، على مسافة 230 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية.



وقال زعيما ليتوانيا وبولندا العضوتين في حلف شمال الأطلسي، إنهما مستعدان لاستفزازات موسكو ومينسك.