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عربي-دولي

بلمح البصر... هكذا انهار أحد المنازل

Lebanon 24
08-08-2023 | 03:00
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وثق مقطع فيديو انهيار منزل مكوّن من طابقين في ألاسكا بالمياه الهائجة، الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية في الولاية الأميركية، التي تصب كميات هائلة من المياه في البحيرات والأنهار.

وأظهر الفيديو انهيار المنزل الواقع في جونو عاصمة ألاسكا، وانجرافه في نهر مندنهال.
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ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات من جرّاء الحادث، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقالت السلطات في ألاسكا، إن المياه في النهر تجاوزت الحد الأقصى يوم السبت، والذي كان مسجلا في تموز 2016.

وبحسب نيكول فيرين، أخصائية الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية، فإنه على الرغم من أنه ليس من غير المألوف حدوث مثل هذه الأنواع من الفيضانات المفاجئة، إلا أنها كانت قوية جدا هذه السنة، مضيفة أن "مقدار التعرية الذي حدث من المياه سريعة الحركة لم يسبق له مثيل".(سكاي نيوز عربية) 
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