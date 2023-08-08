30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
36
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
كيف ومتى يمكن أن تنتهي حرب أوكرانيا مع روسيا؟.. تقرير لـ"CNBC" يجيب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
08-08-2023
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا مرحلة جديدة هذا الصيف، بعدما شنت كييف هجومها المضاد الذي طال انتظاره. والآمال اليوم أن تتفوق أوكرانيا في معركتها.
وبحسب شبكة "CNBC" الأميركية، "في الواقع، تواجه القوات الأوكرانية تحصينات دفاعية روسية واسعة النطاق تم بناؤها في الشتاء في الوقت الذي كانت فيه أوكرانيا تنتظر المزيد من الأسلحة الثقيلة من حلفائها قبل شن هجومها المضاد في حزيران. أصبح من الواضح أن الهجوم المضاد لن يؤدي إلى نتائج سريعة وأن النجاح ليس مضمونًا. ويحذر الخبراء العسكريون من أن هذا يعني أن الحرب من المحتمل أن تطول، مما يضع ضغطًا هائلاً على أوكرانيا للقتال لعدة سنوات أخرى قادمة، كما وعلى شركائها الدوليين ما سيجبرهم على الالتزام بمليارات الدولارات من الموارد العسكرية والإنسانية والمالية".
Advertisement
وتابعت الشبكة، "قال الجنرال البريطاني المتقاعد ريتشارد بارونز، القائد السابق لقيادة القوات المشتركة البريطانية، للشبكة إن "على أوكرانيا أن تُظهر قدرتها على إحراز تقدم، لكن الجميع يعلم أنه، ونظرًا لحجم القوة لديهم، لن يطردوا كل روسي من أوكرانيا في عام 2023". وأضاف: "بحلول نهاية هذا العام، يعتقد كلا الجانبين أنه لا يزال بإمكانهما كسب المزيد من خلال الاستمرار بالقتال. لا يمكن لروسيا أن تستسلم ولا يمكن أن تخسر بسبب العواقب الوخيمة على النظام الروسي، أما أوكرانيا فلا تزال تتمتع بالإرادة للقتال وليست مستعدة للتخلي عن الأراضي المحتلة، إنها فقط تريد المزيد من المساعدة لاستعادتها. إذاً قد تستمر الحرب إلى العام 2024 أو حتى 2025"."
لا نهاية في الأفق
وبحسب الشبكة، "كانت هناك آمال في أن يؤدي الهجوم المضاد الأوكراني إلى قلب المسار لصالحها، لكن القوات الروسية توغلت على طول خط الجبهة الممتد من شرق أوكرانيا إلى جنوبها، مما أدى إلى إنشاء خطوط دفاعية عميقة تتألف من شبكات الألغام والمخابئ والخنادق وطبقات من العوائق المضادة للدبابات. منذ بدء الهجوم المضاد في حزيران، تمت استعادة عدد قليل من القرى. وفي حين تقول وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها أحرزت تقدمًا بالقرب من باخموت في دونيتسك في الشرق، واستعادت 204.7 كيلومتر مربع من الأراضي في الجنوب، تواجه قواتها تحديًا هائلاً في محاولة اختراق الدفاعات الروسية في محاولة للتقدم جنوبًا نحو مدينتي بيرديانسك وميليتوبول على بحر آزوف".
وأضافت الشبكة، "قال نيك رينولدز، باحث في مركز أبحاث الدفاع والأمن RUSI ومقره لندن، للشبكة إنه لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن يكون الهجوم المضاد صعبًا. وأضاف: "لقد مُنحت القوات المسلحة الروسية فرصة كبيرة في الأشهر الأولى من هذا العام للحفر على نطاق واسع، وإذا نظرت إلى حجم الدفاعات التي قاموا ببنائها، فستشكل تحدياً هائلاً للقوات الأوكرانية، خاصة وأن قواتها الجوية غير قادرة على التحليق فوق الخطوط الروسية". ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لأوكرانيا في قطع "الجسر البري" الروسي الذي يمتد من روسيا وعبر الجزء المحتل من جنوب أوكرانيا إلى شبه جزيرة القرم، ولكن هذه المنطقة محصنة بشكل كبير من قبل روسيا".
كيف يمكن أن تنتهي الحرب؟
وبحسب الشبكة، "يقول خبراء الدفاع إنه من غير المرجح أن يشهد الهجوم المضاد أي اختراقات هذا العام، لكنهم أشاروا إلى أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لأوكرانيا أن تكون قادرة على الحصول على بعض المكاسب على الأقل من أجل الحفاظ على الدعم الغربي للحرب حتى عام 2024، وربما أبعد من ذلك. في الوقت الحالي، على الأقل، يقف حلفاء أوكرانيا بقوة إلى جانبها، قائلين إنهم سيدعمونها "مهما كلف الأمر" في حين أن روسيا أيضًا "ليست على وشك الاستسلام"، على حد قول بارونز. في غضون ذلك، يبدو أي احتمال لإجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا ضعيفًا على الرغم من الجهود المبذولة لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات".
وتابعت الشبكة، "عقد مسؤولون كبار من حوالي 40 دولة، بما في ذلك الصين والهند، محادثات في جدة، في نهاية الأسبوع الفائت بهدف الاتفاق على مبادئ أساسية يمكن أن تؤكد على تسوية مستقبلية للحرب. ومع ذلك، لم تكن روسيا حاضرة في المناقشات، وصرح المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي جون كيربي قبل المحادثات أن البيت الأبيض لا يتوقع أي "نتائج ملموسة". وقال بارونز إنه في مرحلة ما، سيتعين على أوكرانيا أن تقرر ما إذا كان هناك حل عسكري للصراع أو ما إذا كان عليها البحث عن طريقة أخرى للخروج دون الاعتراف بأي نوع من الهزيمة. والطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي في التوصل إلى هدنة، أي اتفاق مؤقت لوقف العمليات العسكرية، لكنه لا ينهي الحرب بشكل حاسم".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مهمٌّ عن "صيرفة" والرواتب.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
خبرٌ مهمٌّ عن "صيرفة" والرواتب.. هذا ما قد يحصل
12:36 | 2023-08-07
07/08/2023 12:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ عاجل للمشتركين بخطوط "ألفا".. إليكم ما تمّ إعلانه
Lebanon 24
بيانٌ عاجل للمشتركين بخطوط "ألفا".. إليكم ما تمّ إعلانه
14:56 | 2023-08-07
07/08/2023 02:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة معاون في الجيش.. اصطدمت سيارته بباص مدرسة
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة معاون في الجيش.. اصطدمت سيارته بباص مدرسة
09:16 | 2023-08-07
07/08/2023 09:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال كبير في البترون يؤدي الى سقوط قتيل.. هذا ما حصل بين العمال "الهنود"
Lebanon 24
اشكال كبير في البترون يؤدي الى سقوط قتيل.. هذا ما حصل بين العمال "الهنود"
09:50 | 2023-08-07
07/08/2023 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساةٌ قرب خلدة.. ما حصل مع أحد الشبان مُحزن جداً!
Lebanon 24
مأساةٌ قرب خلدة.. ما حصل مع أحد الشبان مُحزن جداً!
15:32 | 2023-08-07
07/08/2023 03:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2023-08-08
"مورغان ستانلي" يحذر.. هل تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي؟
06:42 | 2023-08-08
قيمته 50 ألف دولار فقط... شاهدوا بالصورة منزل أغنى رجل في العالم!
06:30 | 2023-08-08
بولندا تنشر قوات إضافية على الحدود مع بيلاروس
05:51 | 2023-08-08
اشتباكات عنيفة ونزوح جماعي عن أم درمان.. والدعم السريع ترفض خارطة إنهاء الحرب
05:30 | 2023-08-08
قراءة لـ"Middle East Eye" في الصفقة الإسرائيلية السعودية.. هذا ما كشفته
05:08 | 2023-08-08
تحذير لسكان دولة عربيّة من "دواء مميت"... إليكم إسمه ومصدره
فيديو
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
08/08/2023 14:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
08/08/2023 14:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
08/08/2023 14:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24