السرطان ينهش منطقة شرق الفرات.. فما السبب؟

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يواجه مرضى السرطان في عموم سوريا وشمال شرق الفرات على وجه الخصوص ظروفاً صحية قاهرة وقاسية.فقد كشف الأكاديمي "فريد سعدون" في حديث لـ"العربية.نت"، أن تكلفة الجرعة الواحدة تتعدى 800 دولار أميركي، مشيراً إلى أن المرض مستشر بشكل مرعب في عموم شمال شرق سوريا.حالات كثيرة في العائلة الواحدةوأوضح أنه لا تكاد عائلة تخلو من مريض سرطان، فمن عائلته فقط توفي في السنوات الأخيرة 7 أشخاص بسبب المرض، في حين يوجد اليوم 4 حالات أخرى لأقرباء له من الدرجة الأولى.فيما تواجه "ريم" صاحبة ٢٣ عاماً مصير والدتها وخالتها وجدتها بعد تشخيص المرض بسرطان الثدي.وتقول الشابة المنحدرة من مدينة القامشلي والتي كانت طالبة جامعية تدرس الصيدلة، إنها انقطعت عن دراستها بسبب المرض، مضيفة:"منذ 5 سنوات فقدت 3 أشخاص من عائلتي، واليوم أنا وعمي وزوجة عمي نواجه السرطان".90 % من شرق الفراتيشتكي المصابون من ارتفاع نسبة الإصابات ويخافون من تسلل المرض لعوائلهم.فالمرض العضال بات ينهش المنطقة التي تفتقر لمراكز خاصة تشخص وتعالج، الأمر الذي يدفعهم للسفر إما لكردستان العراق أو إلى العاصمة دمشق لتلقي العلاج الذي كان في الماضي يقدم مجاناً.كما تشير "ريم" التي تواظب على جلسات العلاج في مشفى البيروني بدمشق، بأن الفريق الطبي في مشفى البيروني أكد لها أن أكثر من 90% من مرضاهم ومرضى المشافي الأخرى في دمشق هم من شرق الفرات.وحول نسبة انتشار المرض في المنطقة قبل انطلاق الأزمة، أكد الأكاديمي الكردي "فريد سعدون"، أن نسبة الإصابات كانت عالية، ولكن لم تكن مرعبة وكارثية كما هي الحال الآن.وتابع: أما عن العوامل والأسباب المهيئة لتحولها لوباء فتاك، فاعتقد أن هناك عوامل تساعد في انتشار هذا المرض بشكل متسارع ومخيف، منها الغازات المرافقة لاستخراج النفط والناجمة عن مخلفات السيارات والمولدات والغاز لأعوام طويلة في حقول النفط والتي تنتج كميات هائلة من غاز النفثالين المسرطن وخاصة سرطان الكبد، وهذه الغازات معظمها تسبب سرطانات الرئة التي هي أكثر انتشاراً، مشيراً إلى أن اثنين من عائلته توفيا بسرطان الرئة.ونوه الى أن التكرير البدائي للنفط يجعل المادة المستخرجة تحتفظ بأنواع مسرطنة من الغازات التي تكون منحلة في المازوت أو البنزين ويتم نفثها في الجو عند استعمالها، وكذلك المعادن الثقيلة التي تتسرب للتربة مع تكرير النفط مثل الزرنيخ والزئبق والرصاص والتي تنتقل للنبات والخضروات وبالتالي يصبح التلوث عاملاً أساسياً من عوامل الإصابات بالسرطان.وأشار "سعدون" إلى تسريبات إعلامية تدعي أن هناك نفايات نووية تم دفنها في مناطق من سوريا وهي السبب الأساسي للمرض.(العربية)