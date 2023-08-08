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عربي-دولي

بعد ان قتل مستوطنين.. الجيش الإسرائيلي يفجر منزل عائلته

Lebanon 24
08-08-2023 | 03:19
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فجر الجيش الإسرائيلي، منزل عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، علما بأنه نفذ عملية قتل فيها مستوطنين إسرائيليين قبل أشهر، واغتالته قوات خاصة في وقت لاحق.

الرواية الفلسطينية
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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر وحاصرت منزل الشهيد خروشة، وفجرته بعد ست ساعات من الاقتحام".
وأضافت "أن قوات الاحتلال أجبرت نحو 60 مواطنا بينهم 20 طفلا، من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد خروشة، على الخروج من منازلهم، واحتجزتهم في أحد المساجد".
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وحاصرت منزل عائلة خروشة، في مخيم عسكر، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، طبقا لـ"وفا".
رواية جيش إسرائيل
في المقابل، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول نسف المنزل، وقال إن دمر "منزل منفذ عملية إطلاق النار في حوارة التي أسفرت عن مقتل الأخوين إيغال يانيف والرقيب أول مناحيم يانيف".
وأضاف أن العملية "شهدت أعمال شغب عنيفة من قبل فلسطينيين قاموا بإلقاء الحجارة وإحراق الإطارات وإطلاق النار على المقاتلين الذين ردوا بإجراءات تفريق التظاهرات".
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