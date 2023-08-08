الحرب في اوكرانيا... قتلى وجرحى في هجومين شرقي البلاد

Advertisement

قُتل 8 أشخاص على الأقل، الإثنين، بإطلاق صاروخين روسيين على مبنى في بوكروفسك شرقي أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.وشاهد صحفيون في وكالة فرانس برس موجودون في بوكروفسك، عمال إنقاذ يعملون في محيط المبنى المكون من 5 طوابق، والذي تضرر بشدة.وكان العمال يجلون جرحى وسط الأنقاض، ويعملون على إنزال سكان عالقين في شققهم باستخدام سلالم كبيرة.وصرح حاكم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، بأن "الضربتين اللتين استهدفتا الشطر الأوكراني من المنطقة التي تحتلها روسيا جزئيا، وقعتا بفارق 40 دقيقة"، حسبما نقلت أسوشيتد برس.وقال كيريلينكو عبر تلغرام إن الهجوم خلف "5 قتلى و14 جريحا"، مضيفا: "نحن على علم أيضا بمقتل اثنين من موظفي خدمات الإنقاذ الحكومية فضلا عن عسكري. كذلك، أصيب 9 من عناصر الشرطة وموظف حكومي محلي وعسكري".وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال في وقت سابق إن روسيا ضربت "مبنى سكنيا عاديا". وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لقد أُطلِق صاروخان. أصيب مبنى سكني عادي. للأسف ثمة ضحايا. المسعفون (...) في الموقع. إنقاذ الناس مستمر".ونشر الرئيس الأوكراني مقطعا مصورا يُظهر أشخاصا يزيلون الأنقاض من مبنى مكون من 5 طوابق، يعود تاريخه إلى الحقبة السوفيتية، وقد تهدمت طبقته العلوية جراء الضربة.يذكر أن عدد سكان بوكروفسك كان 60 ألفا قبل الحرب.وكتبت إدارة بوكروفسك العسكرية على فيسبوك "عملية الإنقاذ مستمرة. اليوم نحن غارقون في الألم والغضب والدموع".كذلك، أبلغت السلطات العسكرية في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا عن مقتل مدنيَّين، هما رجل وامرأة، في غارة روسية، مساء الإثنين، على قرية كروغلياكيفكا، حيث كان قصف قد أدى إلى مقتل رجلين في اليوم السابق.(الحرة)