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تجدد الاشتباكات في السودان.. معارك عنيفة وانقطاع الاتصالات في الخرطوم

Lebanon 24
08-08-2023 | 03:38
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في آخر التطورات السودانية، تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لاسيما في أم درمان شمال العاصمة.

وأفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الثلاثاء، بأن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة عدة مواقع متفرقة للدعم السريع جنوب الخرطوم، تحديدا في الأجزاء الجنوبية من العاصمة وفي محيط المدينة الرياضية.فيما واصل طيران الاستطلاع الحربي تحليقه في سماء مدن العاصمة الثلاث.
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كما أشار إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت في الخرطوم.

معارك عنيفة

في غضون ذلك، زادت شدة الاشتباكات والمعارك بين الجيش والدعم السريع في الأحياء القديمة بمدينة أمدرمان شمالي العاصمة، لاسيما في أحياء أبو روف وبين المال.

وسمع صوت إطلاق النار وبدأت تلك الاشتباكات منذ وقت مبكر اليوم.

يأتي كل هذا مع اضطرار عدد كبير من الأسر بهذه الأحياء لمغادرة منازلهم بعد اشتداد وتيرة القصف بين الطرفين في اليوم السادس عشر بعد المئة من بداية الحرب.

فقد أفادت لجان مقاومة أبو روف أمس بأن المنطقة شهدت "إخلاء عاماً لكل المنازل بأمر من القوات المسلحة من ناحية والدعم السريع من ناحية أخرى وإعلانها منطقة عمليات".

وأواخر الشهر الماضي أفاد محامو الطوارئ، وهي مجموعة تشكلت خلال احتجاجات كانون الأول 2018 ضد الرئيس السابق المعزول عمر البشير، بأنه تم إخلاء مناطق عديدة بالخرطوم وخصوصاً في الجنوب والوسط، واستخدام منازل المواطنين "كثكنات عسكرية".(العربية)

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