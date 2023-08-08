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جاسوسة روسية حاولت قتل زيلينسكي.. بهذه الطريقة

Lebanon 24
08-08-2023 | 04:06
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أعلن جهاز الأمن الأوكراني احباط محاولة لاغتيال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر جاسوسة ارسلتها الاجهزة الامنية الروسية، وقال ان هجوم الجاسوسة المزعوم كان سيتم عن طريق ضربة جوية في منطقة ميكولايف خلال زيارة رئيس أوكرانيا
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وادعت الاستخبارات الاوكرانية ان الجاسوسة كانت تجمع معلومات عن زيارة زيلينسكي الى منطقة ميكولايف علما ان الاخير زار المنطقة نهاية تموز الماضي.

وأضاف جهاز الأمن الأوكراني: "المتآمرة" حاولت الحصول على معلومات حول توقيت الزيارة والمواقع التي سيمر بها الرئيس وان القوات الامنية احتاطت بعد ورود معلومات حول "الأنشطة التخريبية للمشتبه بها" وفق زعمهم حيث تمت مراقبة اتصالات المرأة، التي تبين ان لديها مهمة تحديد مواقع أنظمة الحرب الإلكترونية ومستودعات ذخيرة القوات المسلحة.

ودأبت السلطات الأوكرانية على نشر أخبار بشأن محاولة اغتيال زيلينسكي منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا حيث اعلن رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن زيلينسكي، تعرض لـ5 محاولات اغتيال منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا. (البوابة)


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