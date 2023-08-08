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صحة

تحذير لسكان دولة عربيّة من "دواء مميت"... إليكم إسمه ومصدره

Lebanon 24
08-08-2023 | 05:08
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"دواء يحوي مادة تسبب موتاً مفاجئاً لدى البشر"، بهذه الأخبار انشغل العراقيون خلال الأيام الماضية، بعدما ألمحت نقابة الصيادلة إلى إمكانية أن يكون "عديم ضمير" قد أدخلها إلى البلاد بصورة غير مشروعة من أي مكان.
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إلا أن الجديد أتى اليوم من منظمة الصحة العالمية، والتي حذّرت في تقرير لها، من وجود دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن دفعة دواء الشرب الذي يباع باسم "كولد أوت" وُجد في موقع بالعراق وأُرسلت لتحليلها في المختبر.

وأردفت في تحذيرها من المنتجات الطبية أن الدفعة من تصنيع "فورتس لابوريتريز إنديا" لصالح "دابي لايف فارما"، وأن فيها ملوثَي الغلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين غلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح.

كما أضافت أن الدفعة تحوي 0.25% من الغلايكول ثنائي الإيثيلين و2.1% من الإيثيلين غلايكول، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10% لكلا المركبين.

وتابعت أن الشركة المصنعة وشركة التسويق لم تقدما ضمانات لها بخصوص سلامة المنتج وجودته. (العربية)
 
 
 

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