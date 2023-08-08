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عربي-دولي

وظائف قد تكون عصية على الذكاء الاصطناعي... ما هي؟

Lebanon 24
08-08-2023 | 14:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ كبيرة الباحثين في "غوغل"، أكّدت أنّ الذكاء الاصطناعي لن يتمكن من السطو على بعض المهن مهما تقدمت تقنياته، ومن أهم هذه المهن رعاية الكبار والصغار والبرمجة والكتابة الإبداعية، ويصعب عليه القيام بتنفيذ مجالاتها.
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ووفق مقال نشرته كبيرة الباحثين في مجال اتخاذ القرار في "غوغل"، فإن "الكتابة الإبداعية أولى هذه الوظائف، فالذكاء الاصطناعي يعجز عن ترتيب الكلمات بأسلوب إبداعي يعبر عن التخيلات والتصورات الفنية والمجازات. وثاني هذه الوظائف، هي مجالسة الكبار والصغار أو رعايتهما، فهذه التقنيات تفتقر إلى الحميمة التي ينفرد بها البشر، ولا يمكنها إدراك متطلبات البشر على اختلاف أعمارهم".
كما أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي لم ينجح أبدا في الفنون الإبداعية الفريدة مثل الفنون التشكيلية والأدب والموسيقى.
ووفق خبراء، مهما بلغت التكنولوجيا والآلة والذكاء الاصطناعي من مراحل متقدمة، إلا أنَّها تبقى صنيعة الإنسان ويبقى البشر هم القادة في رحلة التطوير والتقدم، خصوصا في المجالات التي تتطلب قرارات أخلاقية وفهمًا عميقًا للعواطف والعلاقات الإنسانية.

وفي هذا السياق، قال أستاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية الدكتور رأفت يوسف "هناك فارق شاسع بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بما يعرف في علم الإدارة بإعادة الأفعال المتكررة".

واضاف: "الذكاء الاصطناعي لا يفكر بل يجمع معطيات ليقدم نتيجة". (سكاي نيوز)
 
 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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