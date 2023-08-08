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اشتباكات عنيفة ونزوح جماعي عن أم درمان.. والدعم السريع ترفض خارطة إنهاء الحرب

Lebanon 24
08-08-2023 | 05:51
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تجددت الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في أحياء أم درمان القديمة، فيما يحتدم القتال بين الجيش والدعم السريع منذ صباح اليوم في حي أبو روف، ووسط المدينة.
وتجددت عمليات القصف المدفعي بشكل مكثف من قبل الجيش شمالي أم درمان تجاه مواقع مختلفة لقوات الدعم السريع، تزامنا مع نزوح جماعي للأهالي من المدينة.
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كما قصف الجيش بواسطة الطيران الحربي والتدوين المدفعي، بشكل مكثف صباح اليوم، مناطق تمركز قوات الدعم السريع في أحياء أركويت والرياض والفردوس والمعمورة شرق الخرطوم.

كما استهدف مواقع تمركز الدعم السريع في محيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب العاصمة الخرطوم.

من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع رفضها مبادرة إنهاء الحرب التي كشف عنها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار.

ونفى عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع أحمد عابدين، وجود حكومة في السودان، مؤكدا على أنهم لا يعترفون بشرعية المنصب السياسي الذي يتقلده مالك عقار، وذكر أن مبادرة إنهاء الحرب متناقضة لدعوتها الالتفاف حول الجيش. (روسيا اليوم) 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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