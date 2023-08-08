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إقتصاد

"مورغان ستانلي" يحذر.. هل تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

Lebanon 24
08-08-2023 | 07:00
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تقترب الفقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي من ذروتها، وفقاً لاستراتيجيي "مورغان ستانلي"، الذين يشيرون إلى ارتفاع بأكثر من 200% من قبل شركة "إنفيديا" هذا العام.

وكتب المحلل الاستراتيجي في مورغان ستانلي، إدوارد ستانلي، في مذكرة، استناداً إلى السياق التاريخي، فإن هذا الارتفاع في الأسهم سيكون في "نهايته". "تميل الفقاعات إلى الارتفاع بمتوسط 154% في 3 سنوات قبل الوصول إلى الذروة".
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وبينما كانت "Nvidia" هي الشركة الأكثر إثارة حول كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يرى "ستانلي"، أن مؤشرات الذكاء الاصطناعي الأوسع، مثل مؤشر "MSCI USA IMI Robotics & AI Select Net USD"، ارتفعت بشكل أكثر تواضعاً. إذ صعد المؤشر بنسبة 47% فقط هذا العام.

كانت الشركة التي تتخذ من سانتا كلارا مقراً لها بولاية كاليفورنيا في قلب جنون هذا العام حول الذكاء الاصطناعي وكانت توقعاتها المتفائلة دليلاً على أن الإنفاق على حوسبة الذكاء الاصطناعي يعزز المبيعات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المؤكد أن الأسهم عبر القطاع ليس لها خصائص موحدة. لذلك، يقول ستانلي إنه نظراً لخصوصيات الأسماء الفردية، "لا يمكن استخلاص النتائج بشأن سرعة الارتفاع والانخفاض في الفقاعات إلا بشكل مفيد أو عادل على مستوى المؤشر". (العربية)   
المصدر: العربية

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