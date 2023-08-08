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بالصور... الإحتجاجات تُلاحق نتنياهو وزوجته إلى مكان إستجمامهما

Lebanon 24
08-08-2023 | 07:32
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طالب المحتجون على الإصلاح القضائي في إسرائيل المحكمة بالسماح لهم بالتظاهر في مستوطنة نافيه أتيف، حيث يقضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته إجازة صيفية.

وأغلقت الشرطة مدخل المستوطنة المحاذية لقرية مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة منذ أمس أمام الذين لا يقطنون فيها.
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ووصلت عدة حافلات تنقل متظاهرين آخرين إلى منطقة المستوطنة من أجل الانضمام إلى المتظاهرين المتواجدين منذ أمس. (روسيا اليوم)
 
الاحتجاجات تلاحق نتنياهو وزوجته إلى مكان استجمامه في مرتفعات الجولان المحتلة (صور)
 
الاحتجاجات تلاحق نتنياهو وزوجته إلى مكان استجمامه في مرتفعات الجولان المحتلة (صور)
 
الاحتجاجات تلاحق نتنياهو وزوجته إلى مكان استجمامه في مرتفعات الجولان المحتلة (صور)
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