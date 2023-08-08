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عربي-دولي

يعيشون في أوروبا... من هم النخبة الروس الذين "أفلتوا" من العقوبات الغربيّة؟

Lebanon 24
08-08-2023 | 09:00
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ذكر موقع "ألحرة"، أنّ العشرات من الروس المرتبطين بالرئيس فلاديمير بوتين أو الجيش الروسي، لا يزالون موضع ترحيب في دول الاتحاد الأوروبي، رغم العقوبات الغربية الشديدة التي تهدف لعزل روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
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وسلطت الصحيفة الأميركية الضوء على أبرز الشخصيات المقربة من بوتين أو الجيش الروسي الذين يعيشون في الدول الأوروبية، دون أن يتعرضوا للعقوبات.

من بين هؤلاء البطلة الروسية يلينا إيسينباييفا، الحائزة على ميدالية ذهبية أولمبية في القفز بالزانة، وترتبط بعلاقات وثيقة مع بوتين.

وتحمل أيضا الرتبة الفخرية لرائد في الجيش الروسي. وتعيش إيسينباييفا بهدوء في منزل فاخر تبلغ قيمته الملايين من الدولارات، في جزر الكناري الإسبانية.

كما أن ابنة وصهر بوريس أوبنوسوف، وهو رئيس شركة الصواريخ التكتيكية المملوكة لروسيا، والتي تنتج الصواريخ والقنابل الجوية المستخدمة في أوكرانيا، لا تزال تعيش في براغ، حيث تمتلك الأسرة العديد من العقارات والمركبات الفخمة.

وتعيش أولغا أوبنوسوف وزوجها، روستيسلاف زوريكوف، منذ عام 2020 في العاصمة التشيكية، حيث يقال إنهما وأفراد الأسرة الآخرين يمتلكون عقارات تزيد قيمتها عن 8 ملايين دولار.

في غضون ذلك، قامت المستشارة السابقة لوزير الدفاع الروسي، ماريا كيتاييفا، والتي تحمل رتبة لواء فخري بالجيش ولها علاقات مع نائب وزير الدفاع، تيمور إيفانوف، بزيارات متكررة إلى المجر وإيطاليا من أجل التسوق خلال العام الماضي.

يستخدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعض الدول الحليفة لموسكو وجمهوريات سوفيتية سابقة كـ"بوابة خلفية" للالتفاف على العقوبات الغربية وحظر تصدير بعض المنتجات لروسيا، وفقا لتقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية.
ووُضعت كيتاييفا تحت عقوبات من قبل كندا وأوكرانيا بسبب دعمها للحرب، وحياتها المهنية كمروجة للدعاية الروسية الرسمية، ولكن ليس من قبل الاتحاد الأوروبي.

ويخضع تيمور إيفانوف لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو المسؤول الأول عن البناء في الجيش الروسي ويشرف على إعادة إعمار مدينة ماريوبول الأوكرانية المحتلة.

كما وجدت مؤسسة مكافحة الفساد أن زوجة إيفانوف السابقة، سفيتلانا مانيوفيتش، واصلت السفر إلى أوروبا العام الماضي، بما في ذلك رحلات إلى باريس من أجل الإنفاق على الرفاهية.

بالإضافة إلى ذلك، لم تُفرض عقوبات على شقيق وابنة وأقارب آخرين لمكرتيش أوكرويان، كبير المصممين في مجموعة "سويوز"، وهي شركة تصنع محركات للعديد من الصواريخ التي يتم إطلاقها على أوكرانيا، بما في ذلك صاروخ أصاب مركزا تجاريا في كريمنشوك العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

ويمتلك أقارب أوكرويان عقارات فاخرة ضخمة في بريطانيا. ودعت مؤسسة مكافحة الفساد إلى إدراج أوكرويان وأقاربه في نظام العقوبات بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. (الحرة)
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