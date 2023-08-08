Advertisement

عربي-دولي

اعتقال شخص للاشتباه في تنفيذه عملية طعن قرب المتحف البريطاني (صور)

Lebanon 24
08-08-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1095645-638271052412444946.jpg
Doc-P-1095645-638271052412444946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شرطة لندن اعتقال شخص للاشتباه في تنفيذه عملية طعن قرب المتحف البريطاني في المدينة.

وتم استدعاء الشرطة إلى منطقة الجذب السياحي ذات الشهرة العالمية بعد ورود تقارير عن هجوم بسكين، وتم السيطرة على الحادث الآن.

أما الرجل الذي تعرض للطعن في ذراعه فقد عولج في مكان الحادث ونقلته خدمة الإسعاف في لندن إلى المستشفى.

Advertisement
وقالت الشرطة في بيان إنه "تم القبض على رجل للاشتباه في أنه تسبب بأذى جسدي خطير، بعد حادثة منعزلة عند تقاطع شارع راسل / شارع المتحف حوالي الساعة 10 صباحا. تم نقل رجل إلى المستشفى مصابا بطعنة، مؤكدة أن "الحادث منفرد ولا توجد مخاطر معلقة على الجمهور، كما أنه لا يتم التعامل معه على أنه مرتبط بالإرهاب". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:23 | 2023-08-08
12:22 | 2023-08-08
12:03 | 2023-08-08
12:00 | 2023-08-08
11:30 | 2023-08-08
11:00 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24