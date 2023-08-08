اعتقال شخص للاشتباه في تنفيذه عملية طعن قرب المتحف البريطاني (صور)

أعلنت شرطة لندن اعتقال شخص للاشتباه في تنفيذه عملية طعن قرب المتحف البريطاني في المدينة.



وتم استدعاء الشرطة إلى منطقة الجذب السياحي ذات الشهرة العالمية بعد ورود تقارير عن هجوم بسكين، وتم السيطرة على الحادث الآن.



أما الرجل الذي تعرض للطعن في ذراعه فقد عولج في مكان الحادث ونقلته خدمة الإسعاف في لندن إلى المستشفى.





NEW



Various roads closed around the British Museum



Reports of a stabbing there this morning.



Local Police say a suspect has been arrested and that they are “dealing with it”@LBC @LBCNews pic.twitter.com/8IHgf4lcuX — Henry Riley (@HenryRiley1) August 8, 2023 Advertisement

وقالت الشرطة في بيان إنه "تم القبض على رجل للاشتباه في أنه تسبب بأذى جسدي خطير، بعد حادثة منعزلة عند تقاطع شارع راسل / شارع المتحف حوالي الساعة 10 صباحا. تم نقل رجل إلى المستشفى مصابا بطعنة، مؤكدة أن "الحادث منفرد ولا توجد مخاطر معلقة على الجمهور، كما أنه لا يتم التعامل معه على أنه مرتبط بالإرهاب". (روسيا اليوم)