أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، تقريرا أشار فيه إلى انخفاض مؤشر العمليات الإرهابية في إفريقيا خلال شهر تموز، بشكل طفيف، مقارنة بشهر حزيران من العام ذاته بمعدل 5.5 بالمئة.



وأسفرت العمليات الإرهابية في تموز عن سقوط 254 قتيلا، و126 مصابا، واختطاف اثنين آخرين في إفريقيا.

وبلغ عدد العمليات في شهر حزيران 36 عملية إرهابية، خلّفت 295 قتيلا، وإصابة 114 آخرين، واختطاف 70 شخصا.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تصدرت منطقة الشرق والقرن الإفريقي من حيث عدد العمليات، وفي المركز الثاني من حيث عدد القتلى.

وكانت الصومال الأكثر تضررا من حيث عدد العمليات، إذ هاجمتها حركة "الشباب" الإرهابية بـ 12 عملية من بينها 4 عمليات اغتيال وانتحار، أدت جميعها إلى مقتل 44 شخصا، وإصابة 58 آخرين.

وتعرضت كينيا التي تشهد هجمات متلاحقة لـ3 عمليات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 15 آخرين.

وفي موزمبيق، يهدد توسع تنظيم داعش فيها بشكل متزايد مشاريع الطاقة، إذ هاجمها التنظيم الإرهابي بعملية وحيدة أدت إلى مقتل 10 أشخاص دون وقوع إصابات.

وأشار التقرير إلى عدم كفاية القوة الأمنية خاصة بعد انسحاب القوات الإفريقية من الصومال. (سكاي نيوز)