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عربي-دولي

وفاة شاب داخل المصعد... احتُجز فيه لـ6 ساعات من دون كهرباء!

Lebanon 24
08-08-2023 | 11:00
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لقي أحد أفراد الأمن المصري مصرعه بطريقة مروعة في مصعد بعد انقطاع الكهرباء خلال محاولته إنقاذ طفل من حريق نشب بأحد أبراج سما في المعادي.

واستقل الشاب مصعد البرج لكنه احتجز بداخله لمدة 6 ساعات بعد أن قطعوا التيار الكهربائي عنه، حيث ظل يصارع الموت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. (روسيا اليوم)
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