منظمة تحذر من تفشي الأمراض في الخرطوم بسبب تحلّل الجثث

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حذّرت منظم "أنقذوا الأطفال" من خطر تفشّي الأمراض نتيجة تحلّل جثث القتلى في شوارع الخرطوم.وأفاد بيان صادر عن المنظمة التي يقع مقرّها في لندن واوردته "وكالة الصحافة الفرنسية"، بأن "آلاف الجثث تتحلّل في شوارع الخرطوم"، مشيرة إلى" عدم سعة المشارح لحفظ الجثث من ناحية، وتأثير انقطاع الكهرباء المستمر على نظم التبريد".وحذّرت من أن ذلك قد "يعرّض العائلات والأطفال لخطر متزايد من الأمراض".ونقلت المنظمة عن نقابة الأطباء السودانية قولها: "لم يتبق أي طاقم طبي في المشارح، تاركين الجثث مكشوفة على حالتها".وأكد البيان أن هذا "المزيج المرعب من أعداد الجثث المتزايدة ونقص المياه الحاد وتعطّل خدمات النظافة والصرف الصحي... يثير مخاوف من تفشي وباء الكوليرا في المدينة".وقال مدير صحة وتغذية الأطفال في المنظمة بشير كمال الدين حميد، بحسب البيان، "عدم القدرة على دفن الموتى بكرامة هي معاناة أخرى للعائلات.. وإلى جانب الأسى والألم.. نحن نشهد أزمة صحية في طور التكوين".ودعت المنظمة في بيانها أطراف النزاع "إلى الموافقة على وقف الاعمال العدائية بشكل فوري وحل الأزمة سلميا".