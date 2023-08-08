Advertisement

عربي-دولي

الأسد يُصدر مرسوما بتعيين وزير جديد للتربية

Lebanon 24
08-08-2023 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1095673-638271115400340102.jpg
Doc-P-1095673-638271115400340102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوما بتعيين محمد عامر مارديني وزيرا للتربية.

ومارديني من مواليد دمشق وشغل العديد من المناصب التعليمية في عدد من الجامعات السورية.

وهو حاصل على جائزة الباسل لأفضل مشروع بحثي وله مشاركات عدة في الكثير من الجمعيات والهيئات العلمية، كما أصدر كتبا علمية ومؤلفات قصصية ونحو 55 ورقة علمية منشورة في العديد من المجلات العلمية. (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:23 | 2023-08-08
12:22 | 2023-08-08
12:03 | 2023-08-08
12:00 | 2023-08-08
11:30 | 2023-08-08
11:00 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24