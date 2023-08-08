الأسد يُصدر مرسوما بتعيين وزير جديد للتربية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوما بتعيين محمد عامر مارديني وزيرا للتربية.



ومارديني من مواليد دمشق وشغل العديد من المناصب التعليمية في عدد من الجامعات السورية.



وهو حاصل على جائزة الباسل لأفضل مشروع بحثي وله مشاركات عدة في الكثير من الجمعيات والهيئات العلمية، كما أصدر كتبا علمية ومؤلفات قصصية ونحو 55 ورقة علمية منشورة في العديد من المجلات العلمية. (روسيا اليوم)

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