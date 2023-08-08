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عربي-دولي

تنزانيا.. زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب إقليم إيكونجي

Lebanon 24
08-08-2023 | 12:22
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً قوته 5.6 درجة وقع بالقرب من إقليم إيكونجي في تنزانيا الثلاثاء.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، بحسب وكالة "رويترز".
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زلزال

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