تنزانيا.. زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب إقليم إيكونجي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً قوته 5.6 درجة وقع بالقرب من إقليم إيكونجي في تنزانيا الثلاثاء.



وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، بحسب وكالة "رويترز".

Advertisement