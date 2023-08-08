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عربي-دولي
مكتب زيلينسكي نشر وثيقة "فلسفة صيغة السلام الأوكرانية"
Lebanon 24
08-08-2023
|
13:03
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نشر مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وثيقة بعنوان "فلسفة صيغة السلام الأوكرانية" التي تم وضعها للتوصل إلى تسوية للأزمة، بحسب وكالة "نوفوستي".
ونشرت الوثيقة على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي بعنوان "فلسفة صيغة السلام الأوكرانية"، وشرح النقاط العشر لـ"صيغة السلام" للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
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ووفقا للوثيقة، فإن إحدى النقاط المهمة هي "ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة في أوكرانيا"، فضلا عن ضمان "الدور الرائد الذي ستلعبه" الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما ذكرت الوثيقة أنه "بالنسبة للأمن الغذائي، لا يمكن ذلك إلا من خلال تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية دون عوائق عبر موانئ البحر الأسود".
ومن المعروف أن الكرملين ذكر سابقا، أنه يمكن للوضع في أوكرانيا أن يتحرك في الاتجاه السلمي، بشرط أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار و"كافة مطالب موسكو المعروفة للجميع".
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