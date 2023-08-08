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عربي-دولي

سوريا تمدد تسليم المساعدات عبر معبرين حدوديين تركيين

Lebanon 24
08-08-2023 | 13:29
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مددت سوريا السماح بتسليم مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية عبر معبرين حدوديين تركيين حتى 13 تشرين الثاني، بحسب ما أعلنت إيري كانيكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم.

 
 
وأضافت كانيكو: "نرحب ترحيبا حارا بتمديد الحكومة السورية السماح باستخدام معبري باب السلام والراعي حتى 13 تشرين الثاني".

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وبعد أن أودى زلزال بحياة ما يربو على 50 ألفا في تركيا وسوريا في شباط، سمحت سوريا للأمم المتحدة باستخدام هذين المعبرين الحدوديين لإرسال المساعدات من تركيا.
 
 
وكان من المقرر أن تنتهي فترة السماح في 13 آب.
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