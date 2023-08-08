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باكستان تمنع عمران خان من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات

Lebanon 24
08-08-2023 | 15:30
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ذكرت وسائل إعلام محلية أن لجنة الانتخابات الباكستانية قررت منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم فساد.

وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات وقد تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.
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