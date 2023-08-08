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عربي-دولي

طهران: مستعدون لتصدير مشتقات الماء الثقيل

Lebanon 24
08-08-2023 | 16:00
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أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، عن استعداد بلاده لتصدير مشتقات الماء الثقيل.

وأشار محمد إسلامي إلى إنجازات منظمة الطاقة الذرية الجديدة في مجال الليزر، قائلا: "في مجال الليزر، نستخدم مزيجا من الليزر والتكنولوجيا البيولوجية باستخدام مشتقات الماء الثقيل، التي تستخدم في العقاقير المفسدة".
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وأضاف في تصريح تلفزيوني: "طبعا، إن هذه العملية الآن في مرحلة الاختبار، وهذا العمل خلق الأمل في أن نتمكن من توسيع هذه التكنولوجيا".

هذا وأوضح أن "مشتقات الماء الثقيل من أحدث الإنجازات التي حققتها الدول المتقدمة، التي لايتجاوز عددها اثنين أو ثلاث دول، والآن نحن من هذه الدول وعلى استعداد لتصدير هذه المشتقات إلى دول أخرى أيضا".

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